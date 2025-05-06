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В Свердловской области загорелась кровля цеха по производству металлического порошка

Кровля цеха по производству металлического порошка горит в Каменске-Уральском

Кровля цеха по производству металлического порошка загорелась в Каменске-Уральском в Свердловской области. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«6 мая на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на улице Лермонтова в Каменске-Уральском. На территории промышленной площадки горит кровля цеха по производству металлического порошка», — отметил собеседник агентства.

До прибытия спасателей из цеха самостоятельно эвакуировались восемь человек, данных о пострадавших не поступало. Площадь возгорания достигала 1250 квадратных метров.

Спасатели уже локализовали крупный пожар.

Также сообщалось, что в поселке Буланаш Свердловской области в пятиэтажном доме произошел взрыв газовоздушной смеси. Были повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 72 человека, в том числе 30 детей. Еще 24 человека покинули здание самостоятельно. Пострадала женщина 1996 года рождения.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва в доме на юго-западе Москвы стала утечка бытового газа.

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