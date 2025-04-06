Жители Казани сообщили о сильном задымлении от горящего здания в промзоне

В Казани загорелся хозяйственный корпус в промзоне

В Казани начался пожар в промзоне на улице Тэцевской. Видео от очевидцев опубликовал Telegram-канал «Регион116 Казань | Region116 Kazan».

По словам местных, загорелся хозяйственный корпус. Задымление видно с разных точек города. На место происшествия прилетел вертолет.

Издание «Бизнес Онлайн» заявило, что объект не принадлежит «Казаньоргсинтезу».

Накануне в Москве загорелась Российская государственная библиотека. Площадь пожара составила 2 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого в столице семь человек оказались заблокированы в многоэтажке из-за дыма от пожара. Инцидент произошел в 17-этажном здании в Некрасовке на проспекте Защитников Москвы. О пожаре сообщил один из жильцов дома. Он уточнил, что загорелась квартира на втором этаже.

Ранее на Васильевском острове в Петербурге вспыхнул автобус с людьми.