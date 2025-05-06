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Собянин сообщил об уничтожении дрона на подлете к Москве

Собянин: отражена попытка атаки еще одного беспилотника на подлете к Москве
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MOD Russia/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале об отражении атаки еще одного беспилотника, летевшего на Москву.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в сообщении главы столичной администрации.

Незадолго до этого Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны Минобороны России отразили атаку двух беспилотников Вооруженных сил Украины, которые летели на Москву.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 6 мая над российскими регионами были сбиты 106 беспилотников ВСУ. Из них 19 уничтожены над Московской областью.

Утром во вторник Telegram-канал «Большой воронежский» сообщил, что в Борисоглебске Воронежской области военкомат получил повреждения при атаке дронов украинских войск. Telegram-канал Baza также писал, что обломки беспилотника сожгли детскую площадку на набережной города.

Ранее обломки дронов нашли в Новой Москве.

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