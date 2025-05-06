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Собянин сообщил об отражении новой атаки летевших к Москве дронов

Собянин заявил о ликвидации двух беспилотников, направлявшихся к Москве
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Depositphotos

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отразили атаку двух беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели на Москву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, на месте падения обломков дронов сейчас работают специалисты экстренных служб. Другие подробности мэр Москвы разглашать не стал.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 6 мая над российскими регионами были сбиты 106 беспилотников ВСУ. Из них 19 уничтожены над Московской областью.

После этой ночной атаки депутат Госдумы Михаил Шеремет сравнил президента Украины Владимира Зеленского с «клопом». Он отметил, что это была очередная провокация украинского лидера, который, по словам Шеремета, «паразитирует на терпении и взвешенности России».

Ранее депутат Рады назвал Зеленского военным преступником.

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