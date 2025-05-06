В Свердловской области ликвидировали открытое горение на заводе

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству металлического порошка в Каменске-Уральском. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МЧС России по Свердловской области.

«Огнеборцы ведут проливку и разборку сгоревших конструкций», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что пожарные дознаватели установят причину возгорания.

До этого в МЧС сообщили, что пожар произошел на заводе, расположенном на улице Лермонтова. Площадь возгорания достигла 1250 квадратных метров. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались восемь человек. Сведений о возможных пострадавших не поступало.

В ночь на 6 мая в караоке-баре, который находится на северо-востоке Москвы, произошел пожар. По данным МЧС, произошло возгорание личных вещей, мебели и внутренней отделки стен под лестничным маршем на первом этаже четырехэтажного здания. По информации ведомства, огнеборцы, используя автолестницу, спасли из горящего здания двух человек.

Ранее в Судане произошел крупный пожар после атаки БПЛА.