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В Воронежской области произошел пожар в автосалоне

Пожар в автосалоне в хуторе Ветряк под Воронежем потушили на 400 кв метрах

Пожар произошел в автосалоне в хуторе Ветряк Воронежской области, его частично потушили. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники МЧС тушат техпомещение автосалона на площади 1600 кв метров.

Горит пристройка к автосалону, существует угроза распространения огня, отметили в МЧС.

На месте работают 28 специалистов и 9 единиц техники МЧС России.

По последним данным, пожар полностью потушили на 400 кв метрах.

25 ноября в Москве ликвидировали крупный пожар на складе в промзоне Ка-32 Московского авиацентра. По данным МЧС, авиацией совершено пять сбросов общим объемом 25 тонн воды.

До этого в Новосибирске неизвестные подожгли кабинет отделения Службы судебных приставов. При пожаре пострадали техника и мебель, людей внутри не было.

Ранее мужчина сжег авто друга за отказ включить его любимые песни.

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