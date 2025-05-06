В Донецке начался снос разрушенного украинскими войсками ТЦ

В Донецке начался снос торгового центра (ТЦ) «Галактика», который был разрушен в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, сейчас строительная техника занимается разбором завалов и демонтажом остатков здания.

ВСУ атаковали в ТЦ «Галактика» в Петровском районе Донецка в августе прошлого года. В момент атаки в здании находились более 100 посетителей. После удара в строении начался пожар, но из-за продолжающихся обстрелов сотрудники экстренных служб не могли оперативно ликвидировать огонь.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в результате атаки пострадали 13 человек. В том числе ранения получил один подросток, ему понадобилась госпитализация. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский дрон ударил по Донецку.