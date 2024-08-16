Число пострадавших от удара ВСУ по Донецку выросло до 13

Число пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Петровскому району города Донецка, где находится ТЦ «Галактика», выросло до 13. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Тринадцать мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — отметил он.

По словам Пушилина, в числе раненых — подросток и пять женщин. Глава ДНР напомнил, что в результате атаки БПЛА-камикадзе по гражданскому автомобилю пострадали еще два человека. Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медпомощь.

Пушилин подчеркнул, что в городе повреждены три жилых домостроения и три объекта гражданской инфраструктуры. Со стороны Украины было выпущено более 60 боеприпасов. Противник применил ствольную артиллерию калибром 155 мм и ударные БПЛА.

До этого в ДНР раскрыли причину участившихся обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее опубликовали новое видео, снятое у горящего после удара ВСУ ТЦ в Донецке.