Украинский дрон ударил по Донецку

Беспилотник украинских войск атаковал Куйбышевский район Донецка, повреждения получила кровля многоквартирного дома. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, в результате атаки БПЛА осколками повреждена кровля жилого многоквартирного дома по проспекту Колхозному в Куйбышевском районе», — написал он.

Информации о пострадавших в результате украинской атаки на данный момент не поступало.

За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» выявила и перехватила 258 украинских беспилотников над Донецком, Макеевкой и Горловкой за неделю.

Недавно также сообщалось, что два человека пострадали в результате атак украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Удар пришелся по Буденновскому району Донецка.

Ранее три города в ДНР остались без света и воды из-за атаки ВСУ.