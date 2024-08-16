«Россия ответит жестче, чем обычно». ВСУ ударили по гипермаркету в Донецке После удара ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке начался сильный пожар

ВСУ обстреляли донецкий ТЦ «Галактика», в котором было больше ста посетителей. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, пострадали как минимум 11 человек, в том числе подросток. ТАСС сообщил о двух погибших. Точное число жертв уточняется. Место происшествия продолжают атаковать, экстренные службы не могут оперативно выполнять свою работу из соображений безопасности. Житель Донецка обратился к президенту России с просьбой не брать в плен «этих негодяев». Депутат Андрей Колесник пообещал жесткий ответ Киеву.

16 августа ВСУ обстреляли крупный торговый центр «Галактика» на западе Донецка, в это время он был заполнен посетителями, выяснил ТАСС в оперативных службах ДНР.

По данным СУ СК РФ по ДНР, с 12:00 Петровский район Донецка обстреляли пять раз.

«ВСУ продолжают наносить удары по району горящего торгового центра, тем самым препятствуя спасательным работам», — сказал собеседник ТАСС.

Аварийные службы не могли оперативно подойти в горящему ТЦ и помочь людям, которые могут быть заблокированы внутри — около здания зафиксирована активность украинских беспилотников.

«Как назло, сегодня в «Галактике» люди семьями были, с детьми. Их судьба уточняется. В Петровском районе походы с детьми не особенно популярны, но иногда люди выводят прогуляться», — сказал собеседник ТАСС.

В местных ведомствах выясняют судьбу детей, которые находились внутри здания в момент удара. По данным Telegram-канала SHOT, всего внутри было больше ста человек.

Есть погибшие

Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале написал, что площадь пожара составила более 10 тысяч квадратных метров. По его словам, пожарные продолжают ликвидировать горение, но они вынуждены постоянно отъезжать на безопасные расстояния. На кадрах с места происшествия видно, что огонь практически полностью уничтожил внутреннюю часть ТЦ.

«По предварительной информации, ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток. Данные о пострадавших продолжают поступать», — отметил Пушилин.

ТАСС со ссылкой на местный минздрав пишет, что число пострадавших увеличилось до одиннадцати. Агентство выяснило, что во время обстрела ТЦ погибли два человека. Жертв может быть больше.

Пушилин добавил, что повреждения также получило здание Центральной городской больницы №14 города Донецка.

Житель Донецка обратился к Путину

Telegram-канал «Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы» опубликовал ролик, на котором житель Донецка стоит напротив горящего ТЦ. Он утверждает, что в «Галактике» до сих пор полно людей. Очевидцы вытащили всех, кого смогли.

«Владимир Владимирович [Путин], выпускайте закон этих негодяев в плен не брать, и пусть те нелюди сами пеплом сгорят, раз такое творят», — прокричал мужчина, обратившись к российскому президенту.

Будет жесткий ответ

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» назвал произошедшее «актом терроризма в чистом виде».

«Россия ответит жестко, еще жестче, чем обычно: по военным объектам, по объектам критической инфраструктуры. Это удар, четко нацеленный на торговый центр, чтобы создать панику среди населения. Надо выявлять конкретных людей, которые наносили удар, и эти люди должны ответить, те, кто принимал решение, и исполнители. До конца непонятно, какие там жертвы, и уже будет Следственный комитет работать», — сказал депутат.

По словам Колесника, обстрелу донецкого ТЦ нужно уделить особое внимание. Он добавил, что за произошедшее ответят «конкретные люди, кто в этом принимал участие, начиная от планировщиков и заканчивая исполнителями».