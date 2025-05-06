Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский

В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Ограничения введены в 16:50 мск.

Также временные ограничения на прием и выпуск самолетов сегодня ввели в Нижнем Новгороде. Соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов пассажиров.

В ночь на 6 мая в Росавиации сообщили, что основные аэропорты московского авиаузла Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также подмосковный Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы.

Не менее десяти самолетов, которые следовали в Москву из других городов, были перенаправлены на посадку в аэропортах Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга из-за ограничений в работе воздушных гаваней столицы.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту будут тщательней досматривать пассажиров.