Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский

В аэропорту Жуковский в 16:50 ввели временные ограничения
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Ограничения введены в 16:50 мск.

Также временные ограничения на прием и выпуск самолетов сегодня ввели в Нижнем Новгороде. Соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов пассажиров.

В ночь на 6 мая в Росавиации сообщили, что основные аэропорты московского авиаузла Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также подмосковный Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы.

Не менее десяти самолетов, которые следовали в Москву из других городов, были перенаправлены на посадку в аэропортах Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга из-за ограничений в работе воздушных гаваней столицы.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту будут тщательней досматривать пассажиров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами