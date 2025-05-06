Не менее десяти летевших в Москву самолетов сели в других городах

В Нижнем Новгороде и Петербурге сели не менее 10 летевших в Москву самолетов

Как минимум десять самолетов, которые следовали в Москву из других городов, временно перенаправлены на посадку в аэропортах Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга из-за ограничений в работе воздушных гаваней столицы. Об этом сообщили ТАСС в справочных службах московских аэропортов.

По их информации, речь идет в том числе из Даламана, Антальи, Сочи, Белграда, Калининграда, Санкт-Петербурга, Хургады, Стамбула и Дубая.

В службах заявили, что после отмены введенных ограничений борты прибудут в пункт назначения.

Несколько часов назад в Росавиации сообщили, что основные аэропорты московского авиаузла Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также подмосковный Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы.

В ночь на 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников, летевших на столицу. По его словам, обломки одного БПЛупали на Каширском шоссе.

Ранее Минтранс РФ поручил усилить меры по защите аэропортов от атак беспилотников.