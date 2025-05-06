В московском аэропорту будут тщательней досматривать пассажиров

Московский аэропорт Внуково усиливает меры досмотра пассажиров с 8 по 12 мая для обеспечения максимальной безопасности во время празднования Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Там отметили, что с 8 утра 8 мая до 8 утра 12 мая в аэропорту будут действовать усиленные меры досмотровых мероприятий.

Пассажиров попросили заранее прибывать в аэропорт для прохождения всех необходимых процедур.

В Москве в связи с мероприятиями по празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне возможны ограничения с 7 по 9 мая. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы. Там напомнили, что на мероприятие ожидается прибытие многочисленных иностранных делегаций на высшем и высоком уровнях, поэтому в городе будут вводиться ограничения на проезд транспорта. Также отмечается, что возможны ограничения в работе мобильного интернета.

Ранее москвичам рассказали, как пережить ограничения интернета в майские праздники.