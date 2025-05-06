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Росавиация сообщила о приостановке работы всех аэропортов Москвы. Столица отражает атаку БПЛА

Росавиация: четыре аэропорта московского авиаузла временно не работают
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Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Основные аэропорты московского авиаузла Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также подмосковный Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В трех аэропортах временные ограничения введены в 00:57, в Шереметьево — в 1:15. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры, сообщил Кореняко.

6 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, летевших на столицу. Российские военные сбили пять беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. 5 мая Собянин сообщил, что в Подольске средства ПВО отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву.

Атака БПЛА на столицу продолжается. Работают силы ПВО. По последней информации, сбито еще 10 беспилотников, летевших на Москву с разных направлений.

Ранее сообщалось, что в России оснастят транспортную инфраструктуру защитой от дронов.

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Атаки БПЛА на Россию
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