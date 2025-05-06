В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

В Нижнем Новгороде ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов пассажиров.

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС с 16:10 (мск) введены в аэропорту Нижний Новгород», — говорится в сообщении.

В ночь на 6 мая в Росавиации сообщили, что основные аэропорты московского авиаузла Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также подмосковный Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы.

Не менее десяти самолетов, которые следовали в Москву из других городов, были перенаправлены на посадку в аэропортах Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга из-за ограничений в работе воздушных гаваней столицы.

По данным Минобороны, в ночь на 6 мая над регионами России были сбиты 105 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Из них 19 были уничтожены над Московской областью.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Москву и область беспилотниками «Лютый».