США не представили план по сокращению военного присутствия в Европе

Newsweek: США не подготовили план по сокращению военного присутствия в Европе

США не предоставили странам Европы план по сокращению своего военного присутствия в регионе. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на источники.

«США все еще не создали дорожную карту, показывающую, какие вооружения Вашингтон планирует вывести из Европы и что континенту придется срочно заменять», — говорится в сообщении.

Утверждается, что США потребуется до двух лет для оценки того, какие активы они хотят вывести из Европы.

В начале марта газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что США выведут из Европы до 20 тысяч военных.

25 февраля министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что Евросоюз не сможет заменить оборонный потенциал Соединенных Штатов Америки. Глава ведомства признала, что Европе «некем заменить американцев, это никому не нужно».

17 февраля обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман писал, что США в скором будущем могут вывести американских военных из Латвии, Литвы и Эстонии на фоне переговоров с Россией по Украине. Журналист отмечал, что европейцы перестали видеть в Вашингтоне союзника, на которого можно положиться.

Ранее в Швеции Европу призвали готовиться к возможному выводу войск США.