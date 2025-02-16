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В Швеции Европу призвали готовиться к возможному выводу войск США

Глава МО Швеции Йонсон: ЕС следует подготовиться к сокращению США контингента
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Pontus Lundahl/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские власти могут сократить свое военное присутствие в Европе. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает ТАСС.

»США сейчас пересматривают свое военное присутствие в Европе и могут затем сократить его. Европе следует подготовиться к тому времени, когда она возьмет на себя значительно большую ответственность за собственную безопасность», — заявил он.

По его словам, на данный момент на территории Европы находятся порядка 100 тыс. американских военных.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что присутствие американских сил в Европе имеет важное значение, однако надеяться на их постоянное присутствие не стоит.

14 февраля стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности может объявить о выводе «значительной части» американских войск из Европы. В НАТО ожидают, что в качестве первого шага Штаты могут вывести военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее в США заявили, что Вэнс «разбил вдребезги» лицемерие Европы.

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