В Литве признали, что у Европы не получится заменить оборонный потенциал США

Евросоюз не сможет заменить оборонный потенциал Соединенных Штатов Америки. Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене на встрече с журналистами, пишет ТАСС.

«Рассуждения о том, что Европа могла бы выставить свой оборонный потенциал, который заменил бы трансатлантические силы НАТО во главе с США, геополитически нереальны», — отметила она.

Шакалене признала, что Европе «некем заменить американцев, это никому не нужно».

20 февраля телеканал NBC сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским «ошеломил» украинских чиновников, заявив, что Вашингтон рассматривает возможность вывода значительной части американских войск из Европы. По данным телеканала, этот план вызвал обеспокоенность у представителей Украины. Как известно, инициатива о выводе войск обсуждается на фоне стремления США сосредоточить внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе и границе с Мексикой.

17 февраля обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман писал, что США в скором будущем могут вывести американских военных из Латвии, Литвы и Эстонии на фоне переговоров с Россией по Украине. Журналист отмечал, что европейцы перестали видеть в Вашингтоне союзника, на которого можно положиться.

Ранее в МИД РФ оценили подготовку США к выводу войск из Прибалтики.