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В Росавиации прокомментировали ситуацию с полетами российских самолетов в Израиль

Ядров: Росавиация не видит рисков для безопасности полетов самолетов в Тель-Авив
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Chen Junqing/Global Look Press

Росавиация не видит рисков для безопасности полетов российских авиакомпаний в аэропорт Тель-Авива в Израиле, который 4 мая подвергся ракетному удару. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров, передает РИА Новости.

По его словам, Росавиация постоянно анализирует ситуацию. В текущих реалиях, с учетом взаимодействия с авиационными властями Израиля, рисков для полетов в дневное время нет, отметил Ядров.

Глава ведомства напомнил, что с ноября 2024 года действуют рекомендации, согласно которым российские авиакомпании могут выполнять рейсы в Израиль только в дневное время (с семи утра и до часу ночи по московскому времени).

Летать в Израиль в ночное время компаниям рекомендовано с учетом руководства ICAO по оценке факторов риска для полетов над зонами конфликтов и вблизи них, добавил Ядров.

4 мая хуситы заявили, что ударили по аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой баллистической ракетой. После атаки аэропорт был закрыт. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал нанести хуситам семикратно больший урон в ответ на удар по воздушной гавани.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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