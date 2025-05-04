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Глава Пентагона встретится с Нетаньяху

Axios: Глава Пентагона посетит Израиль и встретится с Нетаньяху
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Alex Brandon/AP

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 мая нанесет свой первый рабочий визит в качестве министра обороны США в Израиль, где встретится с премьером страны Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает портал Axios.

«Хегсет планирует отправиться в Израиль перед поездкой президента (США Дональда — ред.) Трампа на Ближний Восток... Это будет первая поездка Хегсета в Израиль с того момента, как он занял свой пост...», — сообщает издание.

В Израиль Хегсет прибудет 12 мая. Помимо Нетаньяху, он встретится с министром обороны страны Исраэлем Кацем.

В январе Хегсет провел «ознакомительный» телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Собеседники признали важность продвижения общих интересов и приоритетов безопасности перед лицом постоянных угроз. Глава Пентагона пообещал обеспечить Израиль всеми необходимыми средствами для самообороны.

25 января Трамп дал Пентагону распоряжение снять запрет прежней администрации на поставку Израилю 2000-фунтовых авиабомб.

Ранее Госдеп США распорядился ускорить доставку оборонной помощи Израилю.

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