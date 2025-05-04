Аэропорт в Тель-Авиве закрыли после ракетного обстрела из Йемена

В аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве ввели временные ограничения работы из-за падения осколков после попытки армии Израиля перехватить йеменскую ракету. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

«После инцидента аэропорт был закрыт для взлетов и посадок», — говорится в сообщении.

В марте сторонники йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. По словам представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхьи Сарии, при ударе применялась гиперзвуковая баллистическая ракета типа «Палестина-2».

До этого хуситы нанесли еще один удар гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Сария отметил, что вооруженные силы Йемена провели военную миссию. Операция успешно достигла своей цели, подчеркнул представитель вооруженных сил.

Ранее ЦАХАЛ перехватил выпущенную из Йемена ракету.