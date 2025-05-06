Шойгу назвал факторы победы СССР в Великой Отечественной войне

СССР одержал победу в Великой Отечественной войне благодаря единству власти и общества, вере народа в защищаемые идеалы, духовности и наличию лидера. Об этом в своей статье для «Российской газеты» заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

По его словам, без этого победа в ВОВ была бы невозможной. Секретарь Совбеза подчеркнул, что ее причин и источников много, и «они составляли единую систему, работавшую на одну цель — разгром врага».

«Прежде всего это духовные силы всех народов нашей страны. Жизненную необходимость выстоять любой ценой и отстоять свое Отечество осознавало подавляющее большинство советских граждан», — написал он.

Также автор публикации отметил, что политическая система, которая действовала в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны, «показала свою адекватность вызовам и угрозам, порожденным невиданной ранее войной на выживание». Для армии и народа было крайне важно, что в СССР был лидер, в способности которого привести страну к победе было убеждено большинство ее граждан. Управление государство осуществлялось в жестко централизованных рамках, позволявших осуществлять эффективную координацию задач фронта и тыла, реализовывать стратегию и оперативное руководство, продолжил секретарь Совбеза.

Он обратил внимание, что созданный 30 июня 1941 года Государственный комитет обороны имел всю полноту власти. При этом на местах были комитеты обороны, учреждавшиеся местными партийными организациями, но включавшие в себя все ветви управления: партийную власть, исполнительную (советы), политическую, контрольную. По существу, в СССР была создана гибкая и всеобъемлющая структура, которая в целях мобилизации позволяла максимально задействовать все необходимые ресурсы и оказалась в этом намного эффективнее системы нацистской Германии. Важную роль в победе сыграло и то, что Советский Союз опирался на свои силы, умелое использование собственных возможностей, добавил Шойгу.

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