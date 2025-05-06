Аэропорт в Петербурге принял в качестве запасного аэродрома 11 летевших в Москву самолетов

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принял в качестве запасного аэродрома 11 самолетов, летевших в Москву. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта).

Отмечается, что в настоящее время петербургский аэропорт работает штатно.

Из-за угрозы атаки беспилотников в пяти российских аэропортах были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Ночью не менее десяти самолетов, которые следовали в Москву из других городов, были перенаправлены на посадку в аэропортах Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга из-за ограничений в работе воздушных гаваней столицы.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обломки одного из сбитых украинских дронов были обнаружены на Каширском шоссе.

По данным министерства обороны России, силы противовоздушной обороны в ночь на 6 мая сбили над регионами России 105 беспилотников ВСУ, в том числе 19 — над Московским регионом.

Ранее аэропорты Нижнекамска и Казани возобновили работу.