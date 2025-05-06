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В пяти российских аэропортах сняли ограничения

В аэропортах Иваново, Калуга, Нижний Новгород, Ярославль и Самара сняли ограничения
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах в шести российских городах. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В аэропорту Самара (Курумоч) в 06:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В аэропортах Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) возобновили работу в 06:06 мск.

Ночью не менее самолетов, которые следовали в Москву из других городов, были перенаправлены на посадку в аэропортах Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга из-за ограничений в работе воздушных гаваней столицы.

В ночь на 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили около 20 беспилотников, летевших на столицу. По его словам, обломки одного БПЛА упали на Каширском шоссе.

Ранее власти Курской области прокомментировали атаку ВСУ на Рыльск.

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