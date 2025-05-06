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Собянин заявил о падении обломков сбитого беспилотника на Каширском шоссе

Собянин: обломки сбитого беспилотника упали на Каширском шоссе в Москве
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотные летательные аппараты, которые пытались атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По его словам, обломки одного из сбитых украинских дронов были обнаружены на Каширском шоссе.

На месте инцидента работают экстренные службы.

«Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — написал он.

В ночь на 6 мая системы ПВО сбили в общей сложности 19 беспилотников, направлявшихся к Москве. Сергей Собянин в своем сообщении заявил, что пострадавших нет.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко также ночью 6 мая сообщил о сбитии десяти украинских беспилотников в его регионе.

Кроме того, в ночь на 6 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об украинской атаке на электроподстанцию в Рыльске. В результате нее ранения получили двое несовершеннолетних — 14-летняя девушка и 17-летний юноша, а также город остался без электроснабжения.

Ранее аэропорты трех городов России временно приостановили работу.

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