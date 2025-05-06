Аэропорты Нижнекамска и Казани возобновили работу

Аэропорты Нижнекамска (Бегишево) и Казани вновь принимают и отправляют самолеты. Об этом официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале.

«В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) в 11:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.

Он пояснил, что ограничения были связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских ВС. Представитель Росавиации уточнил, что в период их действия на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Казань.

По данным Минобороны России, силы противовоздушной обороны в ночь на 6 мая сбили над регионами России 105 беспилотников ВСУ, в том числе 19 — над Московским регионом.

Из-за угрозы атаки беспилотников в пяти российских аэропортах были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Ночью не менее десяти самолетов, которые следовали в Москву из других городов, были перенаправлены на посадку в аэропортах Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга из-за ограничений в работе воздушных гаваней столицы.

Ране была названа модель украинского беспилотника, атаковавшего Москву и область.