Семьи полицейских, погибших при перестрелке в Махачкале, получат выплаты

Семьям двух полицейских, которые погибли во время перестрелки в Махачкале 5 мая, выплатят по одному миллиону рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

«Хочу, чтобы они (семьи. — «Газета.Ru») понимали — мы с ними, мы скорбим и сделаем все, чтобы поддержать их в это тяжелое время», — написал Меликов.

Пострадавшие в ходе этой перестрелки также получат выплаты. По словам главы Дагестана, им будет оказана помощь в размере до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести ранения. Средства на эти цели выделят из регионального соцфонда «Все вместе».

5 мая двое неизвестных открыли огонь по сотрудникам ГИБДД в Махачкале. После они угнали служебный автомобиль и хотели скрыться, но были пойманы и ликвидированы.

Как сообщили в МВД Дагестана, двое полицейских получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двое пострадали. Также были ранены трое гражданских, находившихся неподалеку от места происшествия. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

По факту случившегося Следственный комитет Дагистана возбудил уголовное дело.

Ранее появилось фото с полицейским, выжившим в схватке со стрелком в Махачкале.