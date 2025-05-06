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Стало известно о состоянии двух полицейских после перестрелки в Махачкале

Минздрав Дагестана: состояние двух полицейских остается стабильно тяжелым
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Состояние двух полицейских остается стабильно тяжелым после перестрелки в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы минздрава Дагестана Зарину Агмадову.

«Состояние обоих полицейских остается стабильно тяжелым», — заявила она.

До этого сообщалось, что один из полицейских получил ранения, когда держал оборону от злоумышленников. В ходе перестрелки один из нападавших атаковал его ножом, однако правоохранитель выбил холодное оружие из его рук и ликвидировал преступника.

5 мая в Махачкале произошло нападение на наряд ДПС — неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД. Затем преступники угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, однако силовики их остановили и нейтрализовали.

По факту случившегося Следственный комитет России по Республике возбудил уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа», «Угон без цели хищения» и «Незаконный оборот оружия».

Ранее глава Дагестана рассказал о состоянии трех пострадавших в Махачкале гражданских.

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Перестрелка в Махачкале
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