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Стало известно о состоянии выжившего полицейского при перестрелке в Махачкале

МВД: один из раненных при перестрелке в Махачкале полицейских в тяжелом состоянии
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Global Look Press

Один из полицейских, пострадавших в результате нападения в Махачкале, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

«Сейчас 26-летний полицейский в тяжелом состоянии в одной из больниц Махачкалы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что полицейский получил серьезные ранения при обстреле, однако остался жив. Один из нападавших атаковал его ножом, после чего мужчина вступил в схватку со злоумышленником, выбил нож из его рук и ликвидировал нападавшего.

5 мая в Махачкале произошло нападение на наряд ДПС — неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД. Затем преступники угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, однако силовики их остановили и нейтрализовали.

Позже в МВД подтвердили, что стрелков было двое, а не четверо, как изначально писали некоторые СМИ. Оба нападавших нейтрализованы, подчеркнули в полиции. Там также сообщили, что при нападении погибли двое сотрудников полиции, еще двое получили ранения и были госпитализированы.

Ранее глава Дагестана рассказал о состоянии трех пострадавших в Махачкале гражданских.

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Перестрелка в Махачкале
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