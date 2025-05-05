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Второй по счету бюст Сталина появился в Вологодской области в преддверии 9 Мая

В Вологодской области установили второй памятник Сталину
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Telegram-канал «КПРФ»

В Вологодской области установили второй памятник Иосифу Сталину. Об этом сообщила пресс-служба Вологодского обкома КПРФ, депутатам которой принадлежит идея.

Бюст Генералиссимуса Советского Союза появился в поселке Кадуе в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Памятник установили возле местного краеведческого музея рядом с бюстом Владимира Ленина.

В торжественной церемонии открытия приняли участие депутаты Госдумы и Законодательного собрания Вологодской области, коммунисты из Кадуя, Вологды и других населенных пунктов, ветераны, сотрудники органов местного самоуправления, а также неравнодушные жители поселка.

«Для нас имя Сталина навсегда связано с Победой в Великой Отечественной войне. С индустриализацией, благодаря которой Вологодская область из периферийной губернии превратилась в один из мощных промышленных узлов страны», — заявил первый секретарь Комитета Вологодского областного отделения КПРФ Александр Морозов.

Этот памятник Сталину в Кадуе стал вторым в Вологодской области. Первый открыли в Вологде в декабре 2024 года.

До этого 15-летняя жительница Волгограда Регина Султанова предложила президенту РФ Владимиру Путину переименовать город в Сталинград, так как в первую очередь он связан со Сталинградской битвой.

Российский лидер не исключил возможности переименования города, если это решение поддержит большинство местных жителей.

Ранее глава Курганской области устроил в соцсетях «марафон» цитат Сталина.

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