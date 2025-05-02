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Глава Курганской области устроил в соцсетях «марафон» цитат Сталина

Глава Курганской области Шумков устроил в соцсетях «марафон» цитат Сталина
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РИА Новости

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 2 мая опубликовал в своем Telegram-канале сразу несколько цитат лидера СССР Иосифа Сталина, из-за чего его начали сравнивать с главой Вологодской области Георгием Филимоновым, другим почитателем советского вождя.

В канале Шумкова появились такие фразы Сталина, как «Все великие! Все гениальные! А чаю выпить не с кем», «Кадры решают все» и еще две цитаты.

После того как вокруг этих фраз возник информационный шум, журналисты издания «Подъем» поговорили с чиновниками из департамента информационной политики Курганской области, которые объяснили, что Шумков просто любит периодически размещать у себя в канале цитаты великих людей.

Словно в подтверждение этого в канале появились две фразы, автором которых является писатель Иван Бунин.

В департаменте также отвергли связь стилей Шумкова и Филимонова.

Ранее сообщалось, что в Вологде вслед за Сталиным установят памятник Ивану Грозному.

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