В Казани и Нижнекамске временно прекращена работа аэропортов

Росавиация: в Казани и Нижнекамске введены ограничения на работу аэропортов

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно прекратили работу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Ограничения были введены с 05:40 мск. В соответствии с ними воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

6 мая в Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле ввели временные ограничения на работу аэропортов.

В этот же день ограничения были введены в четырех аэропортах Московского авиационного узла: Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковском.

В ночь на 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников, летевших на столицу. По его словам, обломки одного БПЛА упали на Каширском шоссе.

Ранее сообщалось, что в России оснастят транспортную инфраструктуру защитой от дронов.