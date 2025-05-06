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Силы ПВО отразили атаку еще десяти летевших на Москву беспилотников

Собянин сообщил о ликвидации еще 10 БПЛА, направлявшихся к Москве
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву с разных направлений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он заявил, что на месте падения обломков дронов, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Чиновник добавил, что на месте происшествий работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили девять беспилотников, летевших на Москву. По его словам, обломки одного БПЛупали на Каширском шоссе.

5 мая Собянин рассказал, что в Подольске средства ПВО отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки БПЛА на Россию
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