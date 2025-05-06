Аэропорты трех городов РФ временно прекратили работу

В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля временно ограничили полеты

В Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле ввели временные ограничения на работу аэропортов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения были также введены на работу аэропортов: Иваново (Южный); Нижний Новгород (Стригино); Ярославль (Туношна)», — написал он.

По словам Кореняко, воздушные гавани временно не осуществляют прием и отправку самолетов.

Незадолго до представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что московские аэропорты Внуково и Шереметьево, где были введены аналогичные ограничения, возобновили работу в обычном режиме. Он также заявил о возобновлении работы аэропорта Гагарин в Саратове. Как отметил Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

В ночь на 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников, летевших на столицу. По его словам, обломки одного БПЛА упали на Каширском шоссе.

Ранее сообщалось, что в России оснастят транспортную инфраструктуру защитой от дронов.