Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорты трех городов РФ временно прекратили работу

В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля временно ограничили полеты
close
Роман Владимиров/РИА Новости

В Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле ввели временные ограничения на работу аэропортов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения были также введены на работу аэропортов: Иваново (Южный); Нижний Новгород (Стригино); Ярославль (Туношна)», — написал он.

По словам Кореняко, воздушные гавани временно не осуществляют прием и отправку самолетов.

Незадолго до представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что московские аэропорты Внуково и Шереметьево, где были введены аналогичные ограничения, возобновили работу в обычном режиме. Он также заявил о возобновлении работы аэропорта Гагарин в Саратове. Как отметил Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

В ночь на 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников, летевших на столицу. По его словам, обломки одного БПЛА упали на Каширском шоссе.

Ранее сообщалось, что в России оснастят транспортную инфраструктуру защитой от дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами