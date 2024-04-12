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В России усилят защиту аэропортов от атак беспилотников

Минтранс поручил усилить меры по защите аэропортов от атак беспилотников

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Shutterstock

Министерство транспорта поручило усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с поручением.

Речь идет о 50 аэропортах, которые отнесены к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), где существует наибольший риск внешнего воздействия или высокий потенциальный ущерб в случае возможных атак. Аэродромов совместного базирования с министерством обороны поручение не касается.

Аэропортам и их службам транспортной безопасности поручили научиться определять модели нарушителя, предотвращать атаки беспилотников, в том числе производимые ими взрывы.

Минтранс совместно с подведомственными агентствами разработал рекомендации по принятию необходимых мер по защите отдельных объектов транспорта от дронов. Данные рекомендации разработаны в связи с частыми угрозами совершения атак на объекты транспортного комплекса с использованием БПЛА, уточнили собеседник издания.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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