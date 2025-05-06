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Собянин: экстренные службы работают на месте падения обломков БПЛА

Собянин: на месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы
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РИА Новости

Обломки сбитого беспилотника упали на Каширском шоссе в Москве, на месте работают экстренные службы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры», — написал он.

По предварительным данным Собянина, серьезных повреждений и пострадавших в результате атаки нет.

Ранее он сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, летевших на Москву.

В ночь на 6 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об украинской атаке на электроподстанцию в Рыльске. В результате нее ранения получили двое несовершеннолетних — 14-летняя девушка и 17-летний юноша — город остался без электроснабжения.

Ранее в Ельце объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников.

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