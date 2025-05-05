Россияне всего за сутки раскупили кефир, который пьет Путин

Жители России всего за сутки смели с полок в магазинах кефир, которым президент страны Владимир Путин угощал журналистов во время съемок документального фильма о себе. Об этом пишет kp.ru.

Издание выяснило, что молочный напиток, который стоит в холодильнике в резиденции президента, производит в Рязанской области компания «ЭкоВакино».

«Купить такой кефир еще в субботу можно было практически в любом супермаркете. Но к полудню понедельника его смели. Продавцы жалуются: осталась только ряженка, да и то ненадолго», — говорится в статье издания.

Путин также угощал журналистов и ряженкой.

В том же фильме глава государства говорил о том, что минусы в работе президента связаны с бытовыми вопросами. По его словам, из-за «перезагрузки» мало времени удается уделять своим близким, но есть и вещи, которые это все компенсируют.

Ранее Путин рассказал, что борется с постоянным желанием кому-то «врезать».