Путин рассказал, как борется с постоянным желанием кому-то «врезать»

Путин признался, что ему всегда хочется кому-то врезать

Президент России Владимир Путин признался, что он не прочь кому-то «врезать», однако он борется с этим желанием. Об этом он рассказал в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Журналист отметил, что глава государства на публике всегда выглядит хладнокровным, сдержанным. Он задался вопросом, неужели у политика никогда не возникает желание «врезать».

«Всегда! Я с этим живу, но я с этим борюсь», — ответил Путин на вопрос Зарубина.

До этого Путин показал журналистам свою квартиру, расположенную недалеко от его рабочего места в Кремле. Российский лидер признался, что в этой квартире однажды бывали бывший президент США Билл Клинтон (годы президентства: 1993 — 2001 годы), а также председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. С последним Путин беседовал, «попивая чай».

Глава государства поделился, что в последние три года в основном ночует в Кремле. На видео попало помещение, в которой расположено несколько светлых диванов, на столике перед зеркалом стоит портрет императора Александра III.

Ранее Путин показал, что у него в холодильнике и на столе в кремлевской квартире.