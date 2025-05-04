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Путин старается не есть в позднее время, но пьет кефир

Путин сообщил, что по вечерам управляется на кухне сам
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Астахов Дмитрий/ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин рассказал в новом документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» о том, что не ест в позднее время. Фрагмент ленты показали в эфире программы «Вести недели» на «России 1».

«Кефирчиком могу вас [угостить]. Ряженка есть... Стараюсь уже в это время не есть», — сообщил глава государства во время поздней экскурсии для создателей фильма.

Политик признался, кто кефир может выпить на ночь, и отметил, что кисломолочные продукты в его холодильнике произведены в России. Во время съемок президент РФ угостил журналистов кефиром и сам сходил за чашкой и напитком. Он сообщил, что хозяйничает на кухне сам, но у него есть и помощники.

В том же фильме глава государства говорил о том, что минусы в работе президента связаны с бытовыми вопросами. По его словам, из-за «перезагрузки» мало времени удается уделять своим близким, но есть и вещи, которые это все компенсируют.

Ранее Путин рассказал, как борется с постоянным желанием кому-то «врезать».

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