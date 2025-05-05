«Останавливали авто, водитель открыл огонь». Подробности нападения на полицейских в Махачкале

МВД Дагестана: напавших на полицейских в Махачкале было двое, они нейтрализованы

Двое полицейских погибли, двое получили ранения в результате перестрелки с вооруженными людьми в Махачкале. Telegram-каналы сообщали, что нападавших было четверо и двоим из них удалось скрыться на полицейской машине, однако в МВД Дагестана эту информацию опровергли. По данным ведомства, преступников было двое, оба нейтрализованы. Ранения также получили трое гражданских. В их числе, по данным Mash, 12-летняя девочка — ей осколок попал в руку. Кроме того, пострадала 17-летняя девушка, ее состояние оценивается как средней тяжести.

В Махачкале произошла перестрелка, в результате которой погибли двое полицейских, двое пострадали. Это первое нападение на силовиков после прошлогоднего двойного теракта в Махачкале и Дербенте, в котором погибли пожилой священник, охранник храма, а также 15 сотрудников правоохранительных органов, включая главу полиции города Дагестанские Огни.

«По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь», — сообщил глава республики Сергей Меликов.

Он призвал махачкалинцев и гостей города «соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности».

«Кроме того, прошу не снимать и не выкладывать в сеть фото или видеоматериалы и доверять только проверенной информации», — добавил глава региона.

Как сообщило управление МВД по Дагестану, перестрелка произошла примерно в 14:15 по местному времени (совпадает с мск).

Telegram-канал Baza писал, что всего нападавших было четверо: двоих из них силовики ликвидировали, а еще двое якобы сумели скрыться на угнанной полицейской машине. Республиканское МВД эту информацию опровергло.

«Было двое нападавших. Только двое — не четверо! Оба нейтрализованы. Информация о том, что нападавших было четверо, не соответствует действительности», — уточнили в ведомстве.

Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что в момент перестрелки рядом находилась группа детей, один ребенок пострадал. Mash уточнил, что это двенадцатилетняя девочка. Во время стрельбы ей в руку попал осколок. Официального подтверждения этой информации нет.

В минздраве Дагестана позже заявили, что ранены трое гражданских. Среди пострадавших — девушка 17 лет, ее состояние оценивается как средней тяжести. После перестрелки возбуждено уголовное дело по трем статьям — о посягательстве на жизнь правоохранителей, об угоне без цели хищения и незаконном обороте оружия.

Что известно о нападавших и жертвах

Как выяснил Shot, один из ликвидированных злоумышленников — Ахмед Алилмагомедов. В апреле 2021 года, когда его остановили для проверки сотрудники ППС, он заблокировал двери авто и скрылся. По предварительным данным, он перевозил в машине наркотики.

Позже Алилмагомедова задержали, составили на него протокол по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и оштрафовали на 500 рублей. Летом того же года его на полгода лишили водительских прав за управление автомобилем с поддельными номерами. Всего на счету мужчины восемь административных дел, в том числе за мат в адрес полицейских и хранение наркотических веществ.

Также SHOT опубликовал список пострадавших в сегодняшней перестрелке силовиков: это 26-летние И. Асланбеков и М. Магомедов. Последний получил огнестрельное ранение плеча и резаную рану лица. Оба сейчас находятся в больнице Махачкалы.

Один из погибших силовиков — 25-летний Газибег М., уроженец села Укал Тляратинского района. В прошлом году он женился. Имя второго погибшего неизвестно.

Двойной теракт в Дагестане

Двойной теракт в Дагестане произошел 23 июня 2024 года. Погибли как минимум 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских. Кроме того, были ликвидированы пятеро террористов — родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева и бывший руководитель отделения СРЗП в районе.

Дети чиновника, член СЗРП и боец ММА: кто устроил двойной теракт в Дагестане В ходе терактов в Дагестане 23 июня погибли как минимум 19 человек: 15 полицейских и... 24 июня 15:25

Боевики планировали нападение около месяца. Их главной целью был священник православной церкви Николай Котельников. Его убили на глазах у жены. Также были атакованы два православных храма, синагога и пост ДПС. СКР возбудил уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. В Дагестане объявляли трехдневный траур.