В Махачкале перекрыли две улицы после нападения на полицейских

РИА Новости: в Махачкале после перестрелки перекрыли две улицы

В Махачкале перекрыли участки улиц Тахо-Годи и Керимова после перестрелки вооруженных боевиков с полицейскими. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на месте оцепления работают стражи порядка, врачи и криминалисты.

5 мая четверо неизвестных открыли огонь по сотрудникам ДПС в Махачкале. После этого они угнали служебный автомобиль и скрылись с места происшествия.

По данным МВД, двое стрелков были ликвидированы. При этом журналисты писали, что остальным удалось скрыться. Однако позже в СМИ появилась информация, что еще два стрелка скончались в больнице.

После нападения на полицейских Следственный комитет возбудил уголовное дело по «признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)».

Ранее сообщалось, что во время перестрелки в Дагестане пулей задело 12-летнего ребенка.