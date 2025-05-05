В сети появился список пострадавших полицейских в перестрелке в Махачкале

SHOT опубликовал список пострадавших полицейских в перестрелке в Махачкале

В ходе перестрелки в Махачкале пострадали несколько сотрудников полиции. Список опубликовал Telegram-канал SHOT.

«И. Асланбеков, 26 лет. М. Магомедов, 26 лет — огнестрельное ранение плеча, резаная рана лица», — сказано в публикации.

По информации SHOT, они госпитализированы в местную больницу.

5 мая в Махачкале четверо неизвестных напали на наряд ДПС и открыли огонь по сотрудникам ГИБДД, после чего угнали служебный автомобиль и скрылись с места преступления. Двое нападавших были ликвидированы, еще двое, по данным журналистов, смогли скрыться, ведется их розыск.

По предварительной информации, в результате нападения погибли трое полицейских.

После нападения на полицейских Следственный комитет возбудил уголовное дело по «признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)».

Ранее появились данные о выжившем полицейском после перестрелки в Махачкале.