В Дагестане возросло число пострадавших при нападении на наряд ДПС

ТАСС: число пострадавших при нападении на наряд ДПС в Дагестане увеличилось до 4

Количество пострадавших в результате нападения на наряд дорожно-патрульной службы (ДПС) в Дагестане возросло до четырех. Об этом сообщили ТАСС в ГБУ РД «Республиканская клиническая больница им. А. В. Вишневского».

Пострадавшие поступили в медицинское учреждение. По данным источника, они находятся в операционной в тяжелом состоянии.

5 мая в Махачкале четверо неизвестных напали на наряд ДПС и открыли огонь по сотрудникам ГИБДД, после чего угнали служебный автомобиль и скрылись с места преступления. Двое нападавших были ликвидированы, еще двое, по данным журналистов, смогли скрыться, ведется их розыск.

По предварительной информации, в результате нападения погибли трое полицейских, 17-летняя местная жительница получила ранение.

Ранее в администрации Махачкалы высказались о перестрелке с участием полицейских.