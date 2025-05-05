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В администрации Махачкалы высказались о перестрелке с участием полицейских

Администрация Махачкалы подтвердила данные о перестрелке с участием полицейских
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

Власти Махачкалы подтвердили информацию о произошедшей в городе перестрелке с участием сотрудников правоохранительных органов. Пост с соответствующим содержанием появился в Telegram-канале местной администрации.

«На пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова произошла перестрелка. Правоохранительные органы и экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия в районе происшествия», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что сейчас специалисты уточняют сведения о пострадавших. На этом фоне власти призвали СМИ и граждан не распространять неподтвержденные данные и доверять сообщениям только из официальных источников.

Кроме того, жителей Махачкалы попросили не поддаваться панике и воздержаться от посещения места происшествия. В противном случае они рискуют помешать работе сотрудников экстренных служб.

Также ситуацию в своем Telegram-канале прокомментировал глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Он рассказал, что сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

«По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Есть пострадавшие», — подчеркивается в публикации.

5 мая в Махачкале произошла перестрелка с участием полицейских. Как писал Telegram-канал 112, неизвестные открыли шквальный огонь по патрулю ДПС. После этого злоумышленники угнали служебную машину и скрылись с места происшествия. В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщил, что в результате инцидента пострадал как минимум один страж порядка. Его спасти не удалось. В настоящее время в городе действует план «Перехват».

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлена перестрелка в Махачкале.

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Перестрелка в Махачкале
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