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В Махачкале объявлен план «Перехват» после нападения на сотрудников полиции

МВД: в Махачкале после нападения на полицейских объявлен план «Перехват»

В Махачкале объявлен план «Перехват» после нападения на сотрудников полиции. Нападавшие скрылись на служебном автомобиле, сообщила пресс-служба МВД Республики.

5 мая в Махачкале произошла перестрелка с участием сотрудников ДПС. По данным Telegram-каналов «Осторожно, новости» и 112, инцидент произошел на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. В результате стрельбы, по предварительным данным, трое полицейских погибли. Также пострадала 12-летняя девочка, получившая осколочное ранение руки.

Позже кадры с места перестрелки опубликовал Telegram-канал Baza.

23 июня 2024 года в Дагестане произошла стрельба у синагоги. Группа мужчин обстреляла здание из автоматов. В результате инцидента пострадали 12 полицейских, еще шесть правоохранителей не выжили. Также несовместимые с жизнью ранения получили священник и охранник. Религиозное сооружение загорелось. Нападавшие оказались родственниками главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова и бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева.

Ранее в администрации Махачкалы высказались о перестрелке с участием полицейских.

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Перестрелка в Махачкале
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