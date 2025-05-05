На видео попал момент перестрелки неизвестных с полицией в Махачкале

Появилось видео с места перестрелки неизвестных с полицией в Махачкале

Кадры с места перестрелки неизвестных с полицией в Махачкале опубликовал Telegram-канал Baza.

До этого стало известно, что в столице республики произошла перестрелка. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что инцидент произошел на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова.

Как писал Telegram-канал 112, двое неизвестных напали на патруль ДПС. Злоумышленники открыли шквальный огонь по стражам порядка, после чего угнали служебный автомобиль и скрылись с места преступления.

Также по данным Mash, пострадала 12-летняя девочка. Во время стрельбы ей в руку попал осколок.

23 июня 2024 года в Дагестане произошла стрельба у синагоги. Группа мужчин обстреляла здание из автоматов. В результате инцидента пострадали 12 полицейских, еще шесть правоохранителей не выжили. Также несовместимые с жизнью ранения получили священник и охранник. Религиозное сооружение загорелось. Нападавшие оказались родственниками главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова и бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева.

Ранее на видео попала перестрелка на парковке в Подмосковье.