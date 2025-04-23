В Дербенте в результате перестрелки пострадал сотрудник полиции

Сотрудник полиции ранен после перестрелки в Дербенте, нападавший ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по Республике Дагестан.

«В районе улицы Махачкалинской города Дербента водитель автомобиля проигнорировал неоднократные требования об остановке транспортного средства, попытался скрыться, умышленно совершил наезд на полицейского и произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников. В ответ правоохранителями было применено табельное оружие», — сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что нападавший был ликвидирован ответным огнем сотрудников полиции. Пострадавший в результате нападения сотрудник был экстренно доставлен в госпиталь и прооперирован — его жизни ничто не угрожает.

До этого в Подмосковье мужчину задержали за нападение на полицейского с ножом.

Инцидент произошел в деревне Шеметово. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом запрещенных веществ проводили обход и в какой-то момент обратили внимание на мужчину, который оглядывался и нервничал. Полицейские попросили показать документы, но в ответ он достал нож и напал на представителя власти.

Ранее толпа гаишников пыталась поймать екатеринбуржца с ножом.