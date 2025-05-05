В России разработают схему реанимации бойцов с травмами позвоночника

В России хотят создать адресную программу реанимации для получивших травмы позвоночника в зоне СВО бойцов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление зампреда Госдумы Анны Кузнецовой.

По ее словам, сейчас в Госдуме обсуждается формирование адресного подхода к реабилитации инвалидов СВО «с применением современных технологий и эффективно работающих механизмов маршрутизации».

Сейчас в России раненым с тяжелыми травмами полагается 3 млн компенсации, с легкими — 1 млн руб. За иные ранения предусмотрено 100 тыс. руб. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом увеличил до 4 млн руб. сумму выплаты получившим инвалидность военнослужащим и поручил увеличить число центров протезирования в регионах РФ.

До этого российский врач перечислил главные ошибки при оказании первой помощи лицам с переломом позвоночника.

Ранее белорусские силовики сломали ребра и позвоночник задержанному комику Останину.