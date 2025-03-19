Белорусские силовики сломали ребра и позвоночник задержанному комику Останину

Адвокат Останина сообщила, что комику сломали ребра и позвоночник при задержании

Адвокат задержанного Артемия Останина заявила на суде, что белорусские силовики сломали стендап-комику ребра и позвоночник при задержании. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Таким образом, утверждает Telegram-канал, защита юмориста пыталась убедить судью не отправлять юмориста под арест. Адвокат Останина утверждала, что, помимо перелома позвоночника, комик также страдает от правостороннего пневмоторакса.

Накануне стало известно, что суд отправил в СИЗО юмориста Артемия Останина. Его обвиняют в нарушении п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Юморист в свою очередь не признает свою вину.

О том, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Артемия Останина, стало известно 15 марта. По данным СМИ, причиной послужила шутка юмориста на шоу «Третий канал». Он назвал наехавшего на него инвалида «скейтером без ног», после чего был обвинен в хамстве одной из прохожих женщин. Свою речь Останин завершил фразой: «На мине подорвался, решил угла дать, а я хамло при этом».

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