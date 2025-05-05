Взрыв в Барсово Владимирской области уничтожил два дома

Губернатор Авдеев: после взрыва в Барсово полностью уничтожены два дома

Взрыв на территории военной части в Киржачском районе Владимирской области полностью уничтожил два жилых дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев на пресс-конференции, слова главы региона передает «Зебра ТВ».

«Случаев полной утраты имущества только два. Все получат помощь, выбитые окна в домах будут вставлены», — сказал Авдеев.

5 мая губернатор Владимирской области рассказал, что последние 12 человек, которые находились в пунктах временного размещения (ПВР) после чрезвычайной ситуации (ЧС) в Киржачском районе региона, возвращаются в свои дома.

22 апреля в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов. В Киржачском районе объявили режим чрезвычайной ситуации. Пострадали трое военных и один мирный житель. Авдеев позднее сообщил, что подачу воды, газа и тепла в населенных пунктах Владимирской области, находящихся в зоне ЧС, полностью восстановили.

Ранее режим ЧС отменили почти во всем Киржачском районе.